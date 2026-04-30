Endrick, attaccante attualmente in prestito dal Real Madrid al Lione, ha condiviso i propri sentimenti riguardo all’infortunio subito. In un’intervista, ha spiegato come l’infortunio abbia causato in lui sentimenti di paura e frustrazione, raccontando di aver pianto più volte durante il periodo di recupero. Le sue parole evidenziano il dolore e le difficoltà che ha affrontato durante la fase di convalescenza.

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© Calcionews24.com - Endrick racconta la sua storia: «Quando ti infortuni, perdi tutto. Avevo davvero paura, ho pianto diverse volte»

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