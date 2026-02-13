James Cameron conquistato da Hamnet | Ho visto due volte il film e ho pianto ogni volta più volte

James Cameron, noto regista di Titanic e Avatar, si è commosso davanti a Hamnet, il film sulla vita del figlio di Shakespeare, tanto da vederlo due volte e piangere ad ogni visione. Cameron ha spiegato di aver trovato in questa pellicola un’intensità rara, che gli ha toccato profondamente l’anima, anche al di fuori dei suoi interessi abituali per tecnologia e effetti speciali. A differenza di altre sue dichiarazioni, questa volta il regista si è concentrato sul potere emotivo del film, sottolineando come la storia di Hamnet riesca a trasmettere un dolore universale. Un dettaglio che ha colpito Cameron:

James Cameron ha smesso per un attimo di parlare di tecnologia, mondi digitali e franchise miliardari per raccontare Hamnet, film che continua a colpire il cuore dell'élite cinematografica mondiale. James Cameron rivela di aver visto Hamnet due volte, commuovendosi profondamente. Il film di Chloé Zhao continua a raccogliere consensi tra i grandi nomi del cinema, da Terrence Malick a Denis Villeneuve, consolidandosi come uno dei titoli più discussi della stagione. Cameron, Zhao e un film che disarma anche i giganti di Hollywood Dopo Terrence Malick, un altro nome pesante del cinema internazionale si è ufficialmente unito al coro degli estimatori di Hamnet: James Cameron.