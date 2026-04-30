Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si disputa l'incontro tra Empoli e Avellino al Castellani, valido per il 37esimo turno della Serie B. Entrambe le squadre sono impegnate a ottenere punti fondamentali per la classifica in questa fase della stagione. Le formazioni si preparano a scendere in campo, mentre le quote e i pronostici sono già stati diffusi dagli esperti. È un match che può avere ripercussioni sulla corsa alla promozione o alla salvezza.

Sia l’Empoli che l’Avellino si giocano tanto in questo match del Castellani, valido per il 37esimo turno della Serie B. I toscani devono provare ad uscire dalla zona playout per non rischiare la retrocessione e hanno assolutamente bisogno di una vittoria in questa ultima partita casalinga del campionato cadetto. Ottenerla non sarà cosa facile perché. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Avellino (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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