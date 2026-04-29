Avellino Ballardini | Contento per l' entusiasmo dei tifosi Empoli squadra molto attrezzata e strutturata

L'Avellino si prepara ad affrontare l'Empoli nella 37esima giornata di Serie B, la penultima della stagione. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, la squadra si mostra fiduciosa. Il tecnico ha commentato l'entusiasmo dei tifosi, mentre ha definito l'Empoli come una squadra molto attrezzata e strutturata. La partita si avvicina, e le due formazioni sono pronte a scendere in campo.

Reduce da due vittorie consecutive, l'Avellino è pronto a sfidare l'Empoli nella 37esima giornata di campionato di Serie B, la penultima della stagione. La partita avrà luogo presso lo stadio "Carlo Castellani" alle ore 15 di venerdì 1° maggio. Sold out il settore ospiti: 3100 i posti esauriti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, sfida decisiva a Empoli: Ballardini punta ai playoff? Cosa sapere L'Avellino di Ballardini riprende gli allenamenti al Partenio per la sfida contro l'Empoli. Ballardini applaude l’Avellino: “Primo tempo molto buono, possiamo crescere ancora”Tempo di lettura: 2 minutiSeconda vittoria consecutiva e segnali sempre più incoraggianti per l’Avellino di Davide Ballardini. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avellino, Ballardini: Raggiunto un obiettivo importante. Per i playoff dovremo essere ancora più bravi; Obiettivo raggiunto. Rinnovo fino al 2028? Penso solo all’Empoli; Sampdoria-Avellino, Ballardini tiene alta l'attenzione: Dobbiamo confermarci; ? Avellino, Patierno: Ballardini? Mai semplice subentrare, lo seguiamo tutti. Su Izzo... Avellino, D'Agostino punta al rinnovo di Ballardini. Il tecnico, per ora, pensa solo al campoIl futuro di Davide Ballardini ad Avellino è ancora tutto da definire, ma i presupposti per proseguire insieme ci sono. Secondo quanto riportato. tuttomercatoweb.com Corriere dello Sport: Avellino, Ballardini cambia il destinoDa mister salvezza a possibile protagonista dei playoff: Davide Ballardini riscrive il destino dell’Avellino ... ilovepalermocalcio.com Buongiorno i colloqui vengono fatti tutti ad Avellino Mia figlia è stata convocata il 6 maggio e suppongo la linea gialla e la sede dove dovrebbe effettuare il servizio mi aiutate grazie - facebook.com facebook