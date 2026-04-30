Alcuni dei (tanti) giocatori ai quali era legato e che non lo hanno mai dimenticato (Fabrizio Ravanelli, Zè Maria, Marcello Castellini), i familiari, i dipendenti di oggi e di ieri, Sabrina Curi, la società biancorossa al gran completo. Tutti presenti per Renzo. Allo stadio Renato Curi è stata scoperta una targa dedicata a Renzo Luchini, per non dimenticare chi per lustri ha vissuto il Perugia come una famiglia. Il nome di Renzo Luchini, lo storico massaggiatore del Perugia calcio scomparso lo scorso dicembre, è così da ieri anche formalmente legato allo Stadio “Curi”, per tanti anni la sua seconda casa. In una semplice ma sentita cerimonia,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emozione e ricordo per Luchini. "Renzo per sempre con noi». Scoperta la targa al "Curi»

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