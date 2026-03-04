Fiorentina | Davide Astori sempre con noi Il ricordo a 8 anni della scomparsa del capitano per sempre

La Fiorentina ha ricordato Davide Astori a otto anni dalla sua scomparsa, pubblicando un messaggio sul sito ufficiale. La società ha scritto “Davide Astori sempre con noi” e ha condiviso una foto del capitano in campo mentre abbraccia un compagno. Il ricordo è stato condiviso tramite i canali ufficiali del club, senza aggiungere commenti o approfondimenti.

"Davide Astori per sempre con noi", ha scritto la società viola sul proprio sito ufficiale, sotto ad una foto di Astori in campo mentre abbraccia un compagno.

Otto anni senza Davide Astori, il ricordo della Fiorentina: "Sempre con noi"Firenze, 4 marzo 2026 – Otto anni dopo il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nei pensieri dei tifosi viola e di chi porta nel cuore il calcio...

Davide Astori era o capitão da Fiorentina. Uma das histórias mais tristes e marcantes do futebol.

Video Davide Astori era o capitão da Fiorentina. Uma das histórias mais tristes e marcantes do futebol.

davide astori fiorentina davide astori semprePioli ricorda Astori a 8 anni dalla scomparsa: Per sempre CapitanoA 8 anni esatti dalla scomparsa di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, Stefano Pioli lo ricorda sui social. L'ex allenatore viola, a Firenze anche in quel ... firenzeviola.it

8 anni fa la scomparsa di Astori, Pioli lo ricorda sui social: Per sempre CapitanoOggi sono 8 anni esatti dalla morte di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, scomparso nell'albergo di Udine prima della partita. tuttomercatoweb.com

