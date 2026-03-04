Fiorentina | Davide Astori sempre con noi Il ricordo a 8 anni della scomparsa del capitano per sempre

La Fiorentina ha ricordato Davide Astori a otto anni dalla sua scomparsa, pubblicando un messaggio sul sito ufficiale. La società ha scritto “Davide Astori sempre con noi” e ha condiviso una foto del capitano in campo mentre abbraccia un compagno. Il ricordo è stato condiviso tramite i canali ufficiali del club, senza aggiungere commenti o approfondimenti.

“Davide Astori per sempre con noi”, ha scritto la società viola sul proprio sito ufficiale, sotto ad una foto di Astori in campo mentre abbraccia un compagno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: “Davide Astori sempre con noi”. Il ricordo a 8 anni della scomparsa del “capitano per sempre” Otto anni senza Davide Astori, il ricordo della Fiorentina: "Sempre con noi"Firenze, 4 marzo 2026 – Otto anni dopo il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nei pensieri dei tifosi viola e di chi porta nel cuore il calcio... Leggi anche: Davide Astori, il ricordo a 8 anni dalla sua scomparsa Davide Astori era o capitão da Fiorentina. Uma das histórias mais tristes e marcantes do futebol. Contenuti e approfondimenti su Davide Astori. Temi più discussi: Udinese e Viola nel nome di Astori; Fiorentina, l’omaggio ad Astori non basta a salvare la squadra; Udinese-Fiorentina 3-0: Davis show, viola travolti e sempre più a rischio Serie B; Brutta sconfitta della Fiorentina a Udine. Pioli ricorda Astori a 8 anni dalla scomparsa: Per sempre CapitanoA 8 anni esatti dalla scomparsa di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, Stefano Pioli lo ricorda sui social. L'ex allenatore viola, a Firenze anche in quel ... firenzeviola.it 8 anni fa la scomparsa di Astori, Pioli lo ricorda sui social: Per sempre CapitanoOggi sono 8 anni esatti dalla morte di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, scomparso nell'albergo di Udine prima della partita. tuttomercatoweb.com Oggi, a otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, il calcio italiano si ferma in silenzio. Un capitano vero. Un uomo prima ancora che un difensore elegante e leale. Il suo sorriso, la sua correttezza in campo, il rispetto per ogni avversario sono rimasti nel cuore facebook Per sempre Davide Astori #AsRoma x.com