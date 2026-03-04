Otto anni fa, il 4 marzo 2018, Davide Astori è scomparso improvvisamente all’età di 31 anni. La Fiorentina ha dedicato un messaggio ai suoi tifosi, affermando che il ricordo del difensore resta vivo e presente tra i supporters della squadra. La città di Firenze e il mondo del calcio continuano a ricordare Astori come un simbolo importante nel panorama sportivo italiano.

Firenze, 4 marzo 2026 – Otto anni dopo il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nei pensieri dei tifosi viola e di chi porta nel cuore il calcio italiano. Non soltanto perché lunedì sera (a due giorni dal triste anniversario) si è giocata proprio quella partita tra Udinese e Fiorentina che lui stava preparando nel ritiro friulano con l'allora squadra di Pioli e che invece non ha mai disputato. Sfida divenuta simbolo della tragedia, al pari di quel Fiorentina-Benevento che vide la ripresa del campionato gigliato in un pomeriggio difficilmente dimenticabile, con i giocatori sfigurati in volto e stravolti a terra per il dolore al fischio finale dell'arbitro Pasqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otto anni senza Davide Astori, il ricordo della Fiorentina: "Sempre con noi"

