Emilio Canzi | la vita segreta del comandante anarchico a Parma
Il 7 maggio si terrà a Parma una presentazione di un libro dedicato a Emilio Canzi, comandante partigiano della zona di Piacenza. L'autore Christian Donelli ripercorre la vita di Canzi, figura legata alla lotta partigiana, attraverso un’accurata ricostruzione storica. L’evento si svolge nello spazio Barrique, offrendo l’opportunità di conoscere meglio questa figura, poco nota al grande pubblico.
? Cosa sapere Presentazione libro su Emilio Canzi il 7 maggio allo spazio Barrique di Parma.. L'opera di Christian Donelli ricostruisce la vita del comandante partigiano della zona di Piacenza.. Il 7 maggio alle ore 19, lo spazio Barrique situato in piazzale Picelli a Parma ospiterà la presentazione del volume dedicato alla figura di Emilio Canzi, un uomo che ha segnato con le sue scelte il cuore del Novecento. L’evento, organizzato dal Centro Studi Movimenti di Parma insieme all’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna – sezione Guido Picelli di Parma, mira a restituire memoria a un protagonista della lotta clandestina.🔗 Leggi su Ameve.eu
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