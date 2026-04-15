Emilio Canzi il comandante anarchico | presentazione del libro alla Passerini Landi

Venerdì 17 aprile alle 17:30 si terrà presso la biblioteca Passerini Landi la presentazione del libro “Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900”. L’evento si svolgerà nel salone monumentale e vedrà la discussione di un testo che ripercorre le vicende di Emilio Canzi, figura nota nel movimento anarchico del Novecento. La presentazione sarà aperta al pubblico e gratuita.

Venerdì 17 aprile alle ore 17,30, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro “Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900. Emilio Canzi, vita, lotta e memoria tra documenti e fotografie inedite” alla presenza degli autori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Il comandante anarchico”, a Fiorenzuola la presentazione del libro dedicato a Emilio CanziSabato 11 aprile, alle ore 17, al ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola, sarà presentato il libro “Il comandante anarchico e le sue battaglie nel... Il comandante anarchico, l’album privato di Emilio Canzi svela la dimensione umana di un eroe della ResistenzaNella storia della Resistenza italiana, accanto ai nomi più noti, spiccano figure che hanno inciso in profondità, pur restando ai margini della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il comandante anarchico, a Fiorenzuola la presentazione del libro dedicato a Emilio Canzi; Presentazione del volume Il comandante anarchico; Sport, solidarietà e pace: a Piacenza torna Vivacittà; Pasqua all'insegna dell'Arte alla Galleria Ricci Oddi. Emilio Canzi, il comandante anarchico: presentazione del libro alla Passerini LandiVenerdì 17 aprile alle ore 17,30, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900. Emilio Can ... ilpiacenza.it Presentazione libro Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900Sabato 11 aprile, alle ore 17, presso il ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda, sarà presentato il libro Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900 dedicato alla figura d ... piacenzasera.it