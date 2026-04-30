Emiliano sfida il CSM | difesa totale per Melillo e ritorno al voto

Il presidente della regione ha chiesto pubblicamente al Consiglio superiore della magistratura di sostenere il procuratore antimafia, Giovanni Melillo, e di procedere con il rinnovo del suo incarico attraverso una votazione. La richiesta arriva in un momento di tensione tra le istituzioni, con Emiliano che interviene per difendere il ruolo e le scelte del magistrato. La questione riguarda l’eventuale rinnovo e il sostegno del CSM a Melillo.

?? Cosa sapere Michele Emiliano sollecita il CSM a sostenere il procuratore antimafia Giovanni Melillo. L'ex governatore pugliese pianifica il rientro in Parlamento per l'anno 2027. Michele Emiliano sollecita il CSM a sostenere l'operato del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, mentre si delineano i contorni di un rientro dell'ex governatore pugliese nel Parlamento nel 2027. Il della lotta alla criminalità organizzata si trova oggi al centro di una complessa dialettica tra .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emiliano sfida il CSM: difesa totale per Melillo e ritorno al voto Notizie correlate Nuovo no del Csm a Emiliano: bocciato anche l’incarico da consulente per l’Ilva. E il ritorno in toga è sempre più vicinoDoveva essere una comoda via d’uscita, un traghetto dorato di qualche mese verso la pensione. Emiliano verso il ritorno in Magistratura, Decaro prova a convincere il Csm sull'incarico di "stretto collaboratore"Il Governatore della Regione Puglia Antonio Decaro sta tentando il tutto per tutto affinché il Consiglio Superiore della Magistratura dia l'ok... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decaro, il Csm, il futuro: un tavolo di crisi su Emiliano (e non solo); Emiliano consulente della Regione, ora Decaro propone un Co.co.co: lunedì atteso il Csm; Emiliano verso il ritorno in Magistratura, Decaro prova a convincere il Csm sull'incarico di stretto collaboratore - FoggiaToday; Ho bisogno di Emiliano per l'Ilva, ha ideato la decarbonizzazione. Decaro sollecita ancora il Csm. Decaro, il Csm, il futuro: un tavolo di crisi su Emiliano (e non solo)Interpellato il Csm la prima, seconda, terza e quarta volta, con bocciature la prima, seconda, terza e (chissà, forse) pure la quarta volta, ad Antonio Decaro non resterà che ... quotidianodipuglia.it Il pressing di Emiliano sul Csm: voglio andare all'Antimafia con MelilloÈ pressing di Michele Emiliano sul Csm. L'ex governatore pugliese del Pd, ormai da mesi, ha ingaggiato un braccio di ferro con l'organo di autogoverno per non rientrare nelle sue funzioni, dopo le Reg ... ilgiornale.it Il pilota emiliano fa valere la sua esperienza e vince una sfida "internazionale" - facebook.com facebook La maestra Celentano per questa sfida ha schierato Emiliano che balla sulle note di "Formidable"!Sarà suo il punto della vittoria #Amici25 x.com