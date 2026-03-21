Escursioni e trekking | 5 itinerari imperdibili per la primavera in Emilia Romagna

Con l’arrivo della primavera, la regione Emilia-Romagna si prepara ad accogliere escursionisti e appassionati di trekking con cinque itinerari che attraversano paesaggi diversi. Dai sentieri tra colline e valli alle escursioni lungo i fiumi, le proposte spaziano tra zone meno battute e percorsi più noti. Le escursioni sono adatte a diverse capacità e si svolgono in varie zone della regione.

Bologna, 21 marzo 2026 – La primavera è alle porte, le giornate si allungano e c’è tanta voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta. Trekking, passeggiate, escursioni, pic nic, sono alcune delle cose che si possono fare durante il weekend o in una giornata di bel tempo. Ecco qui cinque tra alcune delle più belle escursioni che puoi fare in Emilia Romagna. Le 5 mostre di primavera da non perdere in Emilia-Romagna Alpe di Monghidoro: il panorama al confine con la Toscana . Il territorio dell ’Alpe di Monghidoro si trova nell’alto corso del Torrente Savena, tra le valli dell’Idice e del Savena, spartiacque appenninico al confine con la Toscana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursioni e trekking: 5 itinerari imperdibili per la primavera in Emilia Romagna Articoli correlati Carnevale 2026, date e 5 eventi imperdibili in Emilia-Romagna (c'è anche Samira Lui)Bologna, 20 gennaio 2026 - Quando iniziano i festeggiamenti per Carnevale? Archiviata la scorpacciata natalizia, in tanti cominciano a... Camminare, che passione: trekking, visite guidate e degustazioni in Emilia-Romagna. Il programma'I love cammini' fa il pieno di eventi fino a novembre: tra natura, arte e spiritualità alla scoperta di borghi, santuari, alberi monumentali e... Una raccolta di contenuti su Emilia Romagna Temi più discussi: Cinque riserve naturali italiane perfette per la primavera; Come inviare la candidatura; 3 sentieri in Toscana da percorrere in primavera: natura, profumi e panorami sul mare. Escursione in bici nelle Valli di ArgentaL'Ecomuseo di Argenta, con le sue valli, sono un luogo incantato da visitare, scoprile attraverso una ciclo-escursi ... ilrestodelcarlino.it Escursione tematica a piedi all'oasi di CampottoEscursione guidata a piedi per scoprire le connessioni che permettono ad alberi e piante di trasmettere segnal ... ilrestodelcarlino.it L’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5... Leggi l'articolo #Eurocity facebook #Sanità. Venticinque anni di #hospice in Emilia-Romagna, quasi 6.500 i pazienti presi in carico nel 2025 nelle 23 strutture della regione. La #notizia regioneer.it/sanita19mar26 x.com