Camminare che passione | trekking visite guidate e degustazioni in Emilia-Romagna Il programma

In Emilia-Romagna, il progetto 'I love cammini' propone un calendario ricco di appuntamenti fino a novembre, con attività che spaziano dal trekking alle visite guidate, includendo anche degustazioni. L'iniziativa si concentra sulla valorizzazione di percorsi naturalistici, culturali e spirituali, coinvolgendo appassionati di camminate e cultura locale. Gli eventi si svolgono in diverse località della regione, attirando un pubblico vario e interessato.

'I love cammini' fa il pieno di eventi fino a novembre: tra natura, arte e spiritualità alla scoperta di borghi, santuari, alberi monumentali e panorami mozzafiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camminare, che passione: trekking, visite guidate e degustazioni in Emilia-Romagna. Il programma Articoli correlati Giornata della Memoria 2026: gli eventi tra spettacoli teatrali, dibattiti e visite guidate in Emilia RomagnaBologna, 25 gennaio 2026 – L'Emilia-Romagna si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un programma diffuso che coinvolge gran... Visite guidate tra i cuniculi di Viterbo Sotterranea e dolci degustazioni a San ValentinoSabato 14 febbraio, giorno di san Valentino, Tesori d'Etruria propone una serie di speciali visite guidate nella Viterbo Sotterranea dedicate a tutti... Contenuti utili per approfondire Camminare che passione trekking visite... Temi più discussi: Un nuovo trekking attraversa i laghi nascosti dell’Appennino: 57 km tra acqua e foreste in Emilia Romagna; In Italia ci sono cammini che in autunno diventano pura magia: ecco quali; I 17 cammini più belli da fare in Toscana: la guida completa del 2025. Emilia Romagna: in estate con i Cammini di Notte 2025L’estate, in Emilia-Romagna, mette tutti in cammino. È questo lo spirito dell’iniziativa Cammini di Notte, giunta alla sua 4a edizione: nei mesi di luglio e agosto torna a fare conoscere il Circuito ... tgcom24.mediaset.it Giornata Nazionale del Camminare 2025: scopri i Top 4 itinerari di Trekking in ItaliaL'Emilia si rivela una destinazione sorprendente per gli appassionati di trekking culturale. Qui si intrecciano storia, tradizione e gastronomia, lungo antichi percorsi di pellegrinaggio come la Via ... ilmessaggero.it Stasera si rientra da Strasburgo E nel week-end sul territorio, tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Per discutere di agrifood, sport, inclusivita’ e lavoro, referendum sulla giustizia - facebook.com facebook #meteo Notte con residue piogge tra Toscana e Liguria, nebbie in pianura. Piogge rapide tra Valle d’Aosta e Piemonte, poi schiarite. Rovesci su Levante ligure, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e alto Lazio, in estensione a Marche e Abruzzo. Fen x.com