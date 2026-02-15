Credito italiano | ripresa a macchia di leopardo piccole imprese ancora a rischio finanziario

Il Credito Italiano ha registrato una ripresa disomogenea a causa delle difficoltà delle piccole imprese a ottenere finanziamenti. Molte di queste aziende continuano a rischiare il credito, soprattutto nelle zone dove l’economia locale fatica a riprendersi. A gennaio 2026, i prestiti sono aumentati, ma le microimprese restano spesso senza accesso stabile alle risorse finanziarie.

Il Credito Bancario Italiano a Due Velocità: Tra Ripresa e Fragilità per le Piccole Imprese. L’economia italiana mostra segnali di ripresa nel flusso di credito, con un aumento complessivo dei prestiti a famiglie e imprese a gennaio 2026. Tuttavia, questa crescita non è uniforme e nasconde una persistente difficoltà di accesso al credito per le piccole e microimprese, sollevando preoccupazioni sulla tenuta del tessuto produttivo nazionale. Un Trend in Crescita, ma Non per Tutti. A gennaio 2026, i prestiti a famiglie e imprese hanno registrato un incremento dell’1,9% su base annua, proseguendo una tendenza positiva che dura da undici mesi consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.

