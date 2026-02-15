Credito italiano | ripresa a macchia di leopardo piccole imprese ancora a rischio finanziario
Il Credito Italiano ha registrato una ripresa disomogenea a causa delle difficoltà delle piccole imprese a ottenere finanziamenti. Molte di queste aziende continuano a rischiare il credito, soprattutto nelle zone dove l’economia locale fatica a riprendersi. A gennaio 2026, i prestiti sono aumentati, ma le microimprese restano spesso senza accesso stabile alle risorse finanziarie.
Il Credito Bancario Italiano a Due Velocità: Tra Ripresa e Fragilità per le Piccole Imprese. L’economia italiana mostra segnali di ripresa nel flusso di credito, con un aumento complessivo dei prestiti a famiglie e imprese a gennaio 2026. Tuttavia, questa crescita non è uniforme e nasconde una persistente difficoltà di accesso al credito per le piccole e microimprese, sollevando preoccupazioni sulla tenuta del tessuto produttivo nazionale. Un Trend in Crescita, ma Non per Tutti. A gennaio 2026, i prestiti a famiglie e imprese hanno registrato un incremento dell’1,9% su base annua, proseguendo una tendenza positiva che dura da undici mesi consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Zes unica, credito d’imposta ridotto: Cna Sicilia teme per le piccole imprese
La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.
