La Regione Emilia-Romagna ha stanziato tre milioni di euro destinati alle imprese locali per ottenere certificazioni aziendali. Le aziende interessate possono presentare le domande attraverso la piattaforma Sfinge 2020 dal 16 aprile 2024 fino al 15 maggio 2026. La misura mira a sostenere le imprese nella certificazione delle loro attività, con un processo di richiesta che si estende su quasi due anni.

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione 3 milioni di euro per aiutare le imprese locali a ottenere certificazioni aziendali, con domande presentabili tramite Sfinge 2020 dal 16 aprile al 15 maggio 2026. Il bando è già operativo per quanto riguarda la fase preparatoria: da oggi, mercoledì 8 aprile, alle ore 10, i soggetti interessati possono accedere al sistema per precaricare la documentazione. Questa finestra temporale anticipata serve a velocizzare l’invio definitivo che avverrà giovedì 16 aprile alle ore 13, concludendosi poi venerdì 15 maggio alle ore 13. L’iniziativa si rivolge a chi possiede una sede o un’unità locale nel territorio regionale ed è regolarmente iscritto al Rea, includendo sia le imprese che i liberi professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Certificazioni in Emilia-Romagna: 3 milioni per le imprese, corri!

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