Le segreterie delle sigle sindacali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini segnalano una grave carenza di personale nel sistema sanitario della Romagna. La situazione viene descritta come critica, con il personale che si trova spesso al limite delle proprie capacità. La richiesta di un intervento concreto si fa sempre più pressante per affrontare le difficoltà nelle strutture sanitarie della regione.

? Cosa sapere Le segreterie Uil di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini denunciano carenza personale in Romagna.. Il sindacato indice un presidio presso l'Ausl Romagna per il 25 maggio alle ore 10.. Le segreterie territoriali della Uil di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini hanno lanciato un allarme senza precedenti sulla tenuta dei servizi sanitari in tutta la Romagna, denunciando una carenza di personale che mette a rischio l’operatività dei distretti e delle corsie ospedaliere. La crisi che sta colpendo il sistema sanitario regionale non conosce confini geografici, trapassando le linee che separano i grandi poli ospedalieri dai piccoli presidi di provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza sanità in Romagna: il personale è al limite, serve un piano

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Panoramica sull’argomento

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