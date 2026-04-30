In Puglia si registra un problema di perdite idriche tra l'Ofanto e l'invaso di Marina Capacciotti. La Commissione Agricoltura locale ha segnalato numerose perdite nei canali, aggravando la già difficile situazione legata alla scarsità di acqua. I canali risultano dissestati e molte perdite sono state segnalate come eccessive, contribuendo a una crisi idrica che interessa la regione.

? Cosa sapere La Commissione Agricoltura Puglia segnala perdite idriche tra l'Ofanto e l'invaso di Marina Capacciotti.. Il deficit strutturale a Cerignola e Foggia minaccia la produzione agricola delle aziende locali.. La Commissione Agricoltura della Regione Puglia ha lanciato l’allarme ieri dopo un sopralluogo tecnico per le gravi inefficienze che colpiscono il sistema di collegamento tra l’Ofanto e l’invaso di Marina Capacciotti, nel territorio di Cerignola. Il controllo sul campo, condotto insieme al direttore della sezione agraria del Consorzio di Bonifica di Capitanata, Luigi Nardella, nasce per rispondere alle urgenze segnalate dagli agricoltori operanti tra Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Zapponeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza idrica in Puglia: canali dissestati e perdite folli

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