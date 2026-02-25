Borgo Cervaro il piano per contrastare l' emergenza idrica | autobotti subito nuova rete idrica nel medio periodo

Approvato dalla Giunta l'atto di indirizzo per affrontare le criticità idriche. Il piano prevede tre fasi. Nel lungo periodo, l'estensione della rete idrica pubblica Si è riunita questa mattina la Giunta comunale. È stato approvato l’atto di indirizzo inerente le criticità del servizio idrico delle abitazioni di Borgo Cervaro, con pieno mandato al dirigente dell’Area 6 ing. Daniele Mendolicchio di predisporre tutti i passaggi amministrativi, tecnici e gestionali conseguenziali. “L’approvvigionamento idrico a Borgo Cervaro è un problema atavico, con le utenze civili da decenni impropriamente allacciate alla condotta Rfi ormai vetusta, originariamente realizzata in passato per servire unicamente gli immobili ferroviari utilizzati ad uso esclusivo del personale ferroviario, e poi utilizzata per estendere il servizio anche alle abitazioni civili del borgo, ad immobili comunali e alla chiesa”, spiega l’ass. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

