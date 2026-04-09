Legnano ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza dopo l’incendio che ha portato all’evacuazione di 51 persone. Le autorità stanno coordinando le operazioni di assistenza e supporto ai residenti coinvolti, mentre i soccorritori continuano le verifiche nelle zone interessate. La situazione è ancora sotto controllo e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Legnano, 9 aprile 2026 – Passa dall’attivazione formale del Coc, il Centro operativo comunale, la gestione dell’emergenza collegata al doppio incendio che, prima di Pasqua, ha costretto all ’evacuazione di 51 residenti della palazzina Sap del Comune di via Pisacane: a fare il punto della situazione è stato nella serata di martedì il sindaco, Lorenzo Radice, chiamato a rispondere all’interrogazione presentata da Carolina Toia, capogruppo della Lega in aula. Legnano incendio via Pisacane Il delicato periodo post-incendio. Radice ha spiegato che dopo i primi sopralluoghi e le decisioni che hanno caratterizzato i primi giorni dopo l’incendio, è stato formalmente aperto il Centro operativo comunale che si occuperà coordinare i settori delle opere pubbliche, polizia locale, servizi sociali e finanziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano affronta l’emergenza post-rogo: attivato il Centro operativo per assistere i 51 residenti evacuati

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