Ema l’assemblea dei soci dà l’ok al bilancio 2026

Martedì sera si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande, durante la quale è stato approvato il bilancio relativo all’anno 2026. L’incontro ha visto la partecipazione dei soci, che hanno discusso e preso atto dei dati finanziari presentati. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla verifica dei numeri e sull’approvazione del documento contabile.

Martedì sera si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. Oltre all’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale dell’anno 2025, l’approvazione del bilancio preventivo per il 2026, numerosi sono stati gli argomenti trattati nel corso della serata che si è tenuta nella sede della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. "Importante e significativo – spiegano da Ema – il contributo portato dai volontari presenti che, con diverse considerazioni, hanno dato vita ad un confronto costruttivo in ottica di miglioramento. La democraticità, espressa nella sua forma massima attraverso l’assemblea, è uno dei principi fondamentali su cui si basa la nostra associazione e attraverso la quale emergono iniziative, proposte e migliorie".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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