Banca di Anghiari e Stia | l’assemblea dei soci approva il bilancio 2025 ed elegge gli organi 2026-2029

Domenica 26 aprile si è tenuta al Palazzetto dello Sport di Anghiari l’assemblea dei soci della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Durante l’incontro sono stati approvati il bilancio relativo all’anno 2025 e sono stati eletti gli organi direttivi per il prossimo quadriennio, fino al 2029. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci e rappresentanti dell’istituto di credito.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Si è svolta domenica 26 aprile al Palazzetto dello Sport di Anghiari l’Assemblea dei Soci della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Il vice presidente Nilo Venturini ha aperto l’Assemblea ed espletato tutte le operazioni necessarie per la prosecuzione dei lavori. Sono in seguito intervenuti il direttore generale Fabio Pecorari, la presidente del Collegio Sindacale Marina Cianfrani e il direttore della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo Alessandro Moretti. E’ stato approvato il bilancio di esercizio 2025 con un utile di € 2.421.845,98. La destinazione degli utili è così ripartita: 2.079.190,60 euro a riserva legale, 72.🔗 Leggi su Lanazione.it

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