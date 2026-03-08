Sant’Elmas vuole restare al Napoli molto probabile il riscatto dal Lipsia Schira

Sant’Elmas desidera restare al Napoli e molto probabilmente sarà riscattato dal Lipsia, secondo fonti vicine alla trattativa. Durante questa stagione, il centrocampista ha contribuito a gestire gli infortuni della squadra e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli si è rivelata utile per l’allenatore. La società sta valutando la conclusione dell’accordo con il club tedesco.

Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli. Era andato via per 25 milioni, tornerà per circa 15 milioni. Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Eljif Elmas Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli. L’estate si avvicina e si parla già di calciomercato, in particolare di rinnovi e riscatti. “Eljif Elmas vuole restare al Napoli, che sta valutando di acquistarlo dal Leipzig a titolo definitivo.” Eljif #Elmas wants to stay at #Napoli, which are evaluating to sign him from #Leipzig on a permanent deal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sant’Elmas vuole restare al Napoli, molto probabile il riscatto dal Lipsia (Schira) Schira: «Lucca? L’obbligo di riscatto del Napoli scatta dal 3 febbraio, ad oggi nessuno lo vorrebbe a titolo definitivo»A Radio Tutto Napoli: «Se il Napoli vuole darlo via a gennaio, o si fa una triangolazione, o il Napoli deve riscattarlo prima della chiusura del... Leggi anche: Il Napoli vuole trattenere Alisson Santos: c’è già un accordo per un contratto fino al 2031 (Schira) Altri aggiornamenti su Sant'Elmas vuole restare al Napoli.... Discussioni sull' argomento Conte è soddisfatto dopo Napoli-Torino: Non abbiamo mai usato l'alibi delle assenze, restare in alto non era scontato e ringraziamo Sant'Elmas; Napoli, Conte: Elmas merita una statua! Sul rientro di McTominay...; Conte,senza Lobotka non persa la nostra mentalità con Gilmour magistrale; Napoli, Conte esulta: Statua per Elmas. Gilmour super, torna KDB. #Conte "Bisogna ringraziare Sant'Elmas che gioca ovunque, per fortuna avevamo lui.." #Elmas #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #ForzaNapoli #NOISIAMOILNAPOLI #napoli - facebook.com facebook Sant'Elmas da Napoli. Firmato, Antonio Conte. #sscnapoli #elmas #napolitorino x.com