A Cecima, in provincia di Pavia, è stata trovata morta Elisa Giugno. Una testimone ha riferito di aver visto il suo amico chinato in un campo nelle vicinanze. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi giorni della donna, riscontrando alcuni elementi che sembrano confermare alcune versioni, ma anche altri che risultano discordanti. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso.

Cecima (Pavia) – Alcuni riscontri, ma anche altri elementi discordanti, dalle testimonianze raccolte dai carabinieri per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Elisa Giugno. Una morte ancora tutta da chiarire quella della 22enne, residente a Voghera, trovata ormai priva di vita martedì mattina in un prato sulle colline dell’Oltrepò pavese tra Cecima e la frazione Serra del Monte. “È stata a casa mia per qualche giorno, una settimana circa, poi venerdì mattina è uscita, se n’è andata senza dare spiegazioni e non l’ho più vista” la versione fornita dall’amico, D.T., 23enne, a lungo sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti. Al momento non risulta indagato, anche se sia la casa che l’automobile del giovane sono state poste sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elisa Giugno trovata morta a Cecima. Una testimone: “Ho visto il suo amico chinato nel campo”

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