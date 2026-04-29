Una giovane di 22 anni è stata trovata morta a Cecima, con segni evidenti sul corpo. Era scomparsa da alcuni giorni e il suo corpo è stato ritrovato in un'area rurale. Un testimone ha fornito informazioni che potrebbero essere fondamentali per le indagini. La procura ha aperto un fascicolo e si sta lavorando per chiarire le circostanze della morte.

La 22enne di Voghera era scomparsa da giorni. Il caso della morte di Elisa Giugno a Cecima potrebbe essere ad una svolta. Nuovi elementi emergono sul ritrovamento della 22enne di Voghera, trovata senza vita in una scarpata. Ci sono segni sul corpo, una testimone e un dettaglio sugli ultimi giorni che cambia la lettura dell’intera vicenda. La dinamica: il corpo nella scarpata e i primi rilievi. Il corpo di Elisa Giugno era seminascosto tra l’erba alta, in fondo a una scarpata lungo la strada tra Cecima e Serra del Monte. Una posizione isolata, tra le colline dell’ Oltrepò Pavese. Secondo i primi accertamenti del medico legale, la giovane sarebbe morta da almeno due o tre giorni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svolta

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