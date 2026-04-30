Elisa Giugno la 22enne trovata morta in un prato a Cecima | Il corpo potrebbe essere stato spostato

Una giovane donna di 22 anni è stata trovata senza vita in un prato a Cecima, in provincia di Pavia. Le forze dell'ordine stanno analizzando la scena e le testimonianze per capire se il corpo sia rimasto nel luogo in cui è stato scoperto oppure sia stato spostato. L'attenzione è concentrata sugli elementi raccolti sul posto e sui dettagli che possono contribuire a chiarire le circostanze della morte.

Il corpo di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima (Pavia), potrebbe essere stato spostato. La giovane potrebbe infatti essere morta altrove.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Elisa Giugno trovata morta a Cecima, segni sul corpo e un testimone: il giallo verso la svoltaLa 22enne di Voghera era scomparsa da giorni Il caso della morte di Elisa Giugno a Cecima potrebbe essere ad una svolta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Chi è Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un campo a Cecima; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: interrogato un amico della 22enne, l’ombra dell’omicidio; Elisa Giugno, 22 anni, trovata morta in fondo a una scarpata nell'Oltrepò Pavese. Interrogato un amico. Elisa Giugno trovata morta in un campo, sotto sequestro la casa e l'auto dell'amico: «Da me una settimana, poi è sparita»«Elisa è stata a casa mia, a Cecima, per una settimana. L'ho vista l'ultima volta venerdì scorso. Poi se n'è andata, senza darmi spiegazioni, e ... ilgazzettino.it Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima: Il corpo potrebbe essere stato spostatoIl corpo di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima (Pavia), potrebbe essere stato spostato ... fanpage.it Leggo. . C’era un progetto di vita semplice nei sogni di Elisa Giugno: lasciare Voghera per trasferirsi a San Marino dalla sua migliore amica e ricominciare da capo. Quel viaggio però non è mai iniziato. Il corpo della ventiduenne è stato ritrovato in fondo a una - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com