Eliminati Pechino Express 30 aprile | la rivincita dei Veloci i Raccomandati davanti a tutti

Milano, 30 aprile 2026 - Ultima tappa in Cina e poi per le coppie di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ sarà Giappone. Dove si svolgerà il rush finale di questa edizione dell’adventure game in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now. Quella di giovedì 30 aprile è stata l’ultima puntata in Cina e ultima puntata anche di Giulia Salemi come inviata. Da giovedì prossimo ad affiancare il conduttore Costantino della Gherardesca sarà il giornalista Guido Meda. Le coppie di concorrenti. La tappa. Chi ha vinto e gli eliminati. Le coppie di concorrenti. Ecco le cinque coppie di concorrenti che hanno...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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