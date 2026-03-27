Pechino Express 2026 terza puntata | chi ha vinto eliminati e la prova dei vermi

Nella terza puntata di Pechino Express 2026, intitolata L’Estremo Oriente, sono stati annunciati i vincitori della tappa, mentre due concorrenti sono stati eliminati. Durante la puntata è stata proposta una prova che prevedeva l’uso di vermi come elemento centrale. La puntata è andata in onda il 26 marzo 2026 e si è svolta a Milano.

Milano, 26 marzo 2026 - Terza tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ e nuova eliminazione. La prima coppia ad essere eliminata nell’adventure game in onda in esclusiva su Sky ogni giovedì sera dalle 21.15 e in streaming e on demand su Now è stata nella seconda puntata quella dei Creator Elisa Maino e Mattia Stanga. Nella terza, quella di giovedì 26 marzo, è andata in onda una nuova eliminazione. La terza tappa. Le coppie in gara. Chi ha vinto la terza tappa e gli eliminati. La terza tappa. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato Lillo Petrolo hanno accompagnato le coppie dei viaggiatori in una tappa di ben 329 chilometri da Malang a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo, ancora in Indonesia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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