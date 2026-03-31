Durante le elezioni a Verghereto, un esponente di un partito di centrodestra ha commentato la candidatura di un avversario definendola apparentemente civica, ma con un'origine politica di sinistra. L'intervento ha sottolineato la necessità di maggiore trasparenza nei confronti degli elettori, evidenziando che la presentazione come candidato indipendente non corrisponde alle reali affiliazioni politiche.

“Sono di destra e ne vado orgoglioso - afferma Bardeschi -. Fratelli d’Italia, unitamente a Forza Italia e Lega, sostengono Simone Mercatelli e lo hanno dichiarato sin da subito" “Non è una questione di etichette, ma di chiarezza verso i cittadini. Federico Sensi si presenta come candidato civico lontano dai partiti, ma tutti sanno bene che la sua collocazione politica è a sinistra e che rappresenta quel mondo”. A dichiararlo è Marco Bardeschi, coordinatore di Fratelli d’Italia del comune di Verghereto. “Quella di Sensi non è un’ambiguità casuale: è una scelta precisa. E invece gli elettori meritano trasparenza fin dalla prima uscita pubblica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Elezioni a Verghereto, Bardeschi (FdI): "Sensi si presenta come civico, ma gli elettori meritano trasparenza"

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