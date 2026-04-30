In vista delle elezioni provinciali, una dichiarazione recente ha sollevato dubbi sulla validità del risultato. Un rappresentante ha affermato che, anche se il voto si svolgerà, il prossimo presidente potrebbe essere soggetto a contestazioni legali. La questione riguarda possibili questioni giudiziarie che potrebbero influenzare l’elezione e il mandato dell’eventuale vincitore. La situazione rimane in sospeso, con il rischio che la nomina venga impugnata o annullata.

Tempo di lettura: 2 minuti Il voto per la presidenza della Provincia si farà, ma il rischio è che il futuro eletto resti sotto una sorta di “ombra” giuridica. A sostenerlo è il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, intervenuto in conferenza stampa insieme al commissario provinciale della Lega Luigi Barone dopo la decisione del TAR di Salerno di dichiarare cessata la materia del contendere sul ricorso. “Non è che abbiamo avuto ragione – ha spiegato Aquino – abbiamo avuto la soddisfazione di andare al voto”, sottolineando però che le criticità restano. Il nodo principale riguarda la data indicata nel decreto di convocazione firmato dal presidente Rizieri Buonopane: “ I l riferimento è all’11 giugno, ma la vera scadenza del mandato è il 18 dicembre 2025.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni Provinciali, Aquino: “Il prossimo presidente sarà sub judice”

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