Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati di Fratelli d' Italia

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Palo del Colle, sono stati presentati diversi candidati da parte di Fratelli d'Italia. Tra i nomi che compaiono ci sono Raffaele Tullo, Federica Bitetto, Teresa Canzio, Angelo Antonio Cutrone, conosciuto come Angelo, e Angelo De Paulis. La lista include anche Marco Focarazzo, Mirko Giordano, Floriana Guerrieri, Alessandra Lapenna, Giovanni Mastrandrea, Laura Pace, Gianfranco Panebianco, Donato Francesco Proce, detto Francesco, Maria Rosaria Sblano, detta Rosalia, e Miriana.

Raffaele TulloFederica BitettoTeresa CanzioAngelo Antonio Cutrone detto AngeloAngelo De PaulisMarco FocarazzoMirko GiordanoFloriana GuerrieriAlessandra LapennaGiovanni MastrandreaLaura PaceGianfranco PanebiancoDonato Francesco Proce detto FrancescoMaria Rosaria Sblano detta RosaliaMiriana.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati di Forza ItaliaAmendolara AntonioCatalano MicheleCutrone Mara GraziaDachille AntonioDesantis MargheritaLazzaro CutroneLiberio LuigiaMinerva SoniaMinerva VitoMonno... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Progetto Palo Movimento CivicoBellini PaoloBertolino RosannaBitetto Cesaria detta SaraBordoni LoredanaCuscito GiannicolaDe Giosa AntonioDella Rocca CiroDigennaro AngelaGenchi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto. Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it La cavalcata di San Giuseppe. Palo del Colle - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne x.com