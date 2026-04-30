Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati di Forza Italia

A Palo del Colle sono stati annunciati i candidati di Forza Italia per le prossime elezioni comunali del 2026. Tra i nomi presenti ci sono Amendolara Antonio, Catalano Michele, Cutrone Mara Grazia, Dachille Antonio, Desantis Margherita e Lazzaro. La lista comprende diversi esponenti locali pronti a presentarsi alle urne in questa tornata elettorale. La candidatura di ciascuno sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Amendolara AntonioCatalano MicheleCutrone Mara GraziaDachille AntonioDesantis MargheritaLazzaro CutroneLiberio LuigiaMinerva SoniaMinerva VitoMonno EmiliaPalermo PasquitaPellegrino NicolaSblano Domenico MattiaSchiraldi FrancescaServedio Pierpaola.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Progetto Palo Movimento CivicoBellini PaoloBertolino RosannaBitetto Cesaria detta SaraBordoni LoredanaCuscito GiannicolaDe Giosa AntonioDella Rocca CiroDigennaro AngelaGenchi... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista ProssimaAnnamaria PaganoSaverio Stallone detto VerioPorzia Cutrone detta PorziaLorenzo MondelliVincenzo LiddiMassimo MarechAnna PanebiancoAnna Colaprice... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto. Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it La cavalcata di San Giuseppe. Palo del Colle - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne x.com