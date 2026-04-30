Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Prossima

A Palo del Colle si avvicinano le elezioni comunali del 2026 con la presentazione della lista Prossima. Tra i candidati figurano diversi nomi, tra cui Annamaria Pagano, Saverio Stallone, Porzia Cutrone, Lorenzo Mondelli, Vincenzo Liddi, Massimo Marech, Anna Panebianco, Anna Colaprice, Giuseppina D'Agostini, Gaetano Dachille, Pasqualina Minerva, Anna Cutrone, Rosa Maria Scorese, Arturo Rutigliano e Antonio. La lista comprende figure di varia provenienza e background.

Annamaria PaganoSaverio Stallone detto VerioPorzia Cutrone detta PorziaLorenzo MondelliVincenzo LiddiMassimo MarechAnna PanebiancoAnna Colaprice detta AnnamariaGiuseppina D'Agostini detta GiusyGaetano DachillePasqualina Minerva detta AlinaAnna CutroneRosa Maria ScoreseArturo RutiglianoAntonio.🔗 Leggi su Baritoday.it

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