Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

A Palo del Colle si vota per le elezioni comunali il 24 e 25 maggio 2026. Quattro liste si presenteranno, sostenendo due candidati alla carica di sindaco. Questi ultimi hanno ufficializzato le candidature, con i rispettivi gruppi che presenteranno i loro candidati consiglieri. La campagna elettorale è alle fasi iniziali e i nomi dei candidati sono stati annunciati di recente.

Sono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, appoggiato dalla coalizione di centrosinistra, e lo sfidante Vito Dagostino, sostenuto dal.🔗 Leggi su Baritoday.it

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