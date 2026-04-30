Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Officine Progressiste Palesi

A pochi anni dalle prossime elezioni comunali del 2026, a Palo del Colle si sono presentati i candidati della lista Officine Progressiste. Tra loro figurano Antonio Avitto, noto anche come Onia, Annarita Basile, Onofrio Birardi, Filippo Caldarola e altri. La lista ha annunciato ufficialmente la propria composizione, aprendo così la campagna elettorale con la presentazione dei suoi rappresentanti.

Antonio Avitto detta OniaAnnarita BasileOnofrio BirardiFilippo CaldarolaFrancesca CampanileFrancesca ColaizzoRossella FedericoEdvige FerraraAlberto GiammariaValeria GuidaGiuseppe Iurilli detto PinoAngela MasielloCesareo Minerva detto RinoOronzo PanebiancoAnnamaria VaccaRosa Virgilio .🔗 Leggi su Baritoday.it

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