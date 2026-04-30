Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Iurilli

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026 a Palo del Colle, è stata presentata ufficialmente la lista guidata da Iurilli Giuseppe. La compongono diversi candidati, tra cui Aseni Antonia, Paris Sara, Giugno Marianna, Giodano Giuseppina, Lucatuorto Angelo e Rizzi. La lista si è formalizzata con la presentazione dei nomi, in vista delle prossime consultazioni elettorali nel comune pugliese.

Iurilli GiuseppeAseni AntoniaParis SaraGiugno MariannaGiordano GiuseppinaLucatuorto AngeloRizzi DorianaVentola LuigiMitaritonna NicolaLozito AngelaCarofiglio GraziaBellocco Maria GiadaDinielli LucaLubisco VitoColasanto FrancescoRossiello Teresa.🔗 Leggi su Baritoday.it

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