Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Fare Comune

A Palo del Colle si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e la lista Fare Comune ha annunciato i suoi candidati. Tra i nomi presenti ci sono diverse figure conosciute nel panorama locale, tra cui Giacomo Mercurio, Paolo Fano, Michele Cuonzo e Sofia Zaccheo. La lista comprende anche Enzina Anna Guadagno, Joanna Damone, Domenico Donato Mercurio, noto come Donick, e Antonella Ginex. Completano la rosa Stefania Di Giacomo, Francesco Guida, Giuseppina Caputo, Annalisa Mercurio, Concetta Panebianco e Anna.

Giacomo Mercurio?Paolo Fano?Michele Cuonzo?Sofia Zaccheo?Enzina Anna Guadagno?Joanna Damone?Domenico Donato Mercurio (detto Donick)?Antonella Ginex?Domenico Micciantuono?Stefania Di Giacomo?Francesco Guida (detto Franco)?Giuseppina Caputo?Annalisa Mercurio?Concetta Panebianco (detta Concita)?Anna.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Palo MetropolitanaLiantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto. Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it La cavalcata di San Giuseppe. Palo del Colle - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne x.com