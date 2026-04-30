Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati del Partito Democratico

A Palo del Colle si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e tra i candidati del Partito Democratico ci sono diversi nomi. Tra loro figurano Antonio Alberga, Massimiliano Carrozzo, anche chiamato Max, e Antonio Cicciomessere. Si uniscono alla lista Valentina Fanelli, Giuseppe Fioriello, Rosanna Ivone e Anna Leone. Sono anche presenti Ambrogio Liuzzi, Pietro Mastrandrea, Sabina Piccininni, nota come Sabrina, Sabrina Sasso, Dea Venanzia Saulle, detta Dea, Vito Antonio Savino, Domenico Sgobba e Concetta Tadino, chiamata Titti, oltre

Antonio AlbergaMassimiliano Carrozzo detto MaxAntonio CicciomessereValentina FanelliGiuseppe FiorielloRosanna IvoneAnna LeoneAmbrogio LiuzziPietro MastrandreaSabina Piccininni detta SabrinaSabrina SassoDea Venanzia Saulle detta DeaVito Antonio SavinoDomenico SgobbaConcetta Tadino detta TittiLuigi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Prima Palo del ColleSavilli FrancescoMartinetti Nicoletta detta NicaPonziano Giovanni detto GianniMirizzi LorenzoDella Guardia Rocco detto RockyVero IsaSantamaria... Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Palo MetropolitanaLiantonio Maria Michela detta MaraDe Ceglie Tommaso detto TommyCutrone Larin LazzaroLeone FrancescoCassano MarianaSasso MichelangeloVito Santo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Palo del Colle: Tommaso Amendolara apre il suo comitato elettorale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto. Elezioni comunali 2026 a Palo del Colle: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono due i candidati che si sfideranno per il ruolo di sindaco di Palo del Colle nella tornata elettorale comunale del 24 e 25 maggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Tommaso Amendolara, a ... baritoday.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it La cavalcata di San Giuseppe. Palo del Colle - facebook.com facebook Palo del Colle, l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo: chiesa gremita per i funerali del 17enne x.com