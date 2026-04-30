Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati del Movimento 5 Stelle

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Palo del Colle, il Movimento 5 Stelle ha presentato una serie di candidati, tra cui Concetta Auciello, Marilena Cascelli, Taddeo Colamorea, Arcangelo Colasuonno, Rosa Colasuonno e altri nomi ancora in fase di definizione. La lista comprende diverse figure che si sono candidate per ottenere un seggio in consiglio comunale, con la presentazione ufficiale avvenuta nelle ultime settimane.

Concetta AucielloMarilena CascelliTaddeo Colamorea Arcangelo Colasuonno Rosa Colasuonno Concetta Falco Filomena Lanzillotta Alessandra Martino Alessandra Morelli Giuseppe Neglia detto PeppeMichele Palermo Francesco Papappicco Anna Pellegrino Laura Silvestri Tommaso Vessia Fabrizio Zampetta .🔗 Leggi su Baritoday.it

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