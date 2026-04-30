Elezioni comunali 2026 a Grumo Appula | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

A Grumo Appula si avvicinano le elezioni comunali del 2026, con tre candidati in corsa per la carica di sindaco. Le consultazioni si svolgeranno il 23 e 24 maggio e coinvolgeranno diverse liste e aspiranti consiglieri. La competizione si apre nel centro dell’entroterra barese, dove i candidati si preparano a presentare i propri programmi e le proprie liste in vista delle elezioni.

Sarà una sfida a tre per la poltrona di sindaco di Grumo Appula, centro dell'entroterra barese, in vista delle Amministrative del 23 e del 24 maggio prossimi. Dopo la rinuncia a un ulteriore mandato da parte del primo cittadino uscente, Marcello Minenna, il confronto sarà tra Stefano Cea (Noi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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