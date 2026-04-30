Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Litorale e Sviluppo Fondano

A Fondi, le elezioni amministrative sono previste per il 24 e 25 maggio, con gli elettori chiamati a votare per il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. La lista Litorale e Sviluppo Fondano ha già presentato i suoi candidati al Consiglio, mentre le altre forze politiche stanno definendo le rispettive candidature. La competizione si avvicina in un periodo di attesa per gli elettori e le forze politiche locali.

Elezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in corsa anche Vincenzo Carnevale sostenuto da 5 liste: da Forza Italia e dalle civiche Litorale e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Seduta di Consiglio Comunale del 09/01/2026

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