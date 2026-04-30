Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio della lista Io Sì

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio, con l'obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La lista “Io Sì” presenta i candidati che si confronteranno alle urne per rappresentare la propria comunità. La campagna elettorale si sta intensificando in vista di questa tornata elettorale, che interesserà tutta la città.

Elezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in corsa anche Vincenzo Carnevale sostenuto da 5 liste: da Forza Italia e dalle civiche Litorale e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi VeraAlle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste:...

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Fondi ProgressistaSi vota a Fondi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste; Speciale elezioni amministrative 2026. Domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Elezioni amministrative 2026, i candidati al Consiglio della lista Litorale e Sviluppo FondanoElezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in ... latinatoday.it

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Il Consiglio di #IIT ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2025 e nominato il Prof. Gianmario Verona nuovo Presidente. A Gabriele Galateri di Genola il ringraziamento di tutto lo staff della Fondazione per il lavoro svolto e per il contributo al consolidamento del po - facebook.com facebook

Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi 1 “BACKSTAGE HEROES I VOLTI DIETRO LE MEDAGLIE” Il premio di oggi che il Ministro Abodi ha voluto conferire ai rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte nei Giochi x.com