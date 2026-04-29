Per le elezioni comunali del 2027, si prevede la presenza di circa 20.000 candidati musulmani nelle liste che si presenteranno in diverse città. La notizia è stata diffusa dal giornalista Francesco Tieri, che ha segnalato questa cifra come parte delle proposte di alcune liste per le prossime consultazioni elettorali. La partecipazione di candidati appartenenti a questa comunità rappresenta un dato rilevante nel panorama politico locale.

? Cosa sapere Francesco Tieri segnala 20mila candidati musulmani nelle liste elettorali per le comunali 2027.. Il piano mira a influenzare le amministrazioni locali tramite il voto confessionale e liste bengalesi.. Francesco Tieri, fondatore del movimento Musulmani per Roma, ha lanciato un allarme che punta dritto al cuore delle democrazie locali: se nelle prossime elezioni del 2027 si candidassero dieci esponenti musulmani in ognuno dei 2000 comuni italiani, il numero dei rappresentanti islamici nelle istituzioni salirebbe a ben 20mila unità. Questa proiezione numerica non è solo una statistica teorica, ma la fotografia di un processo già in atto che sta trasformando le dinamiche elettorali in tutta la penisola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni 2027: il piano per 20mila candidati musulmani nei comuni

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