Elezioni a Milazzo 2026 | liste e candidati al Consiglio comunale | tutti i nomi

Nella mattinata di oggi sono state depositate ufficialmente tutte le liste che sostengono i sei candidati alla carica di sindaco di Milazzo. Con questa operazione si è completato il quadro della competizione elettorale in vista delle elezioni comunali del 2026, con i nomi dei candidati e delle forze politiche coinvolte ora definiti ufficialmente.

Nel corso della mattinata sono state ufficialmente depositate tutte le liste a sostegno dei sei candidati alla carica di sindaco di Milazzo, completando così il quadro della competizione elettorale. La tornata elettorale vede quindi sei candidati alla guida della città, ciascuno con un diverso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni a Messina 2026, liste e candidati al Consiglio comunale: tutti i nomiSono cinque i candidati in corsa per la carica di sindaco alle prossime amministrative di maggio, ventisei le liste in totale consegnate fino a oggi,... Leggi anche: Elezioni, depositate le liste. Tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Presentate due liste a supporto di Midili. Ecco i nomi dei candidati di Città Futura e Milazzo 2026; Villafranca verso il voto. Sfida Bellesi-Milazzo. I temi, i nomi e i progetti; Amministrative, rush finale per la presentazione delle liste; Elezioni 2026, lista Rinascita Messina: tutti i candidati al consiglio comunale. Elezioni comunali Milazzo 2026: 6 candidati in corsa per la carica di sindaco | NOMISono sei i candidati alla carica di sindaco di Milazzo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Tra i protagonisti della competizione elettorale c’è il primo cittadino uscente P ... strettoweb.com Elezioni Milazzo, la lista di Michele Vacca sindacoEcco i candidati al consiglio comunale di Milazzo per il Partito democratico, il Movimento 5Stelle e Rifondazione che sostengono la candidatura di Michele Vacca a sindaco del comune mamertino. Gioacch ... tempostretto.it Elezioni comunali a Messina, caos firme. Scurria chiama in causa il Prefetto: “no ad azzardi o irregolarità”, tensione al massimo. "Le liste di Basile e De Luca devono essere ricusate, pronti a fare ricorso". #Messina #ElezioniComunaliMessina #Scurria #Irregol - facebook.com facebook 29 aprile 1945 Le donne francesi votano per la prima volta in occasione delle elezioni municipali x.com