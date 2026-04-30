Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi può inserirsi Domanda dal 6 maggio come scegliere la regione LO SPECIALE

Dal 6 maggio sarà possibile presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi regionali destinati ai docenti che vogliono accedere al ruolo per l’anno scolastico 202627. Questa procedura rappresenta una novità rispetto agli anni precedenti, offrendo ai candidati l’opportunità di scegliere la regione di inserimento. L’apertura delle iscrizioni e le modalità di selezione sono state illustrate nelle recenti comunicazioni ufficiali.

Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è in corso di pubblicazione, avendo ricevuto il parere del CSPI. Nelle prossime settimane sarà possibile presentare domanda di inserimento. La BOZZA del decreto. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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