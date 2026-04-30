Dopo l’intervista a Belve, Elena Santarelli si è trovata al centro di una polemica che ha coinvolto anche i social. La sua partecipazione ha suscitato reazioni forti e alcune accuse rivolte a una persona presente nel programma. La conversazione ha generato tensioni tra i protagonisti e ha portato a scambi di parole che sono stati condivisi anche online, creando un dibattito acceso tra gli utenti.

Le interviste a Belve raramente passano inosservate, ma quella di Elena Santarelli ha acceso una polemica che si è spostata rapidamente dai riflettori della tv ai social. Tra battute pungenti e ricordi del passato, una frase in particolare ha riaperto vecchie ruggini mai sopite. E questa volta la reazione non si è fatta attendere: dall’altra parte c’è Antonio Zequila, che non ha affatto gradito di essere tirato in ballo, anzi ha risposto con toni decisamente sopra le righe, chiamando in causa anche la conduttrice Francesca Fagnani. Antonio Zequila contro Elena Santarelli: ecco cosa ha detto la showgirl a Belve. Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha riportato alla memoria l’esperienza di Elena Santarelli a L’Isola dei Famosi, dove tra i concorrenti c’era anche Antonio Zequila.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Santarelli si è fatta un nemico dopo l’intervista a Belve: lui è furioso, volano parole forti e accuse pesanti

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