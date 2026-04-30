Martedì 28 aprile, mentre molte persone seguivano su Rai 3 l’intervista a Elena Santarelli a Belve, alcune vip si sono ritrovate nel salotto di Alessia Marcuzzi per guardarla insieme. Durante l’intervista, Santarelli ha parlato di un tradimento subito, facendo poi scattare reazioni sui social da parte di alcune sue amiche. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti e ha scatenato discussioni online.

Martedì 28 aprile, mentre gran parte dell’Italia era sintonizzata su Belve per l’intervista a Elena Santarelli, un piccolo gruppo di vip si riuniva nel salotto di Alessia Marcuzzi per una visione d’eccezione. Non una semplice serata televisiva, ma un vero e proprio “ comitato ” domestico organizzato dalla conduttrice per sostenere l’amica sotto i riflettori di Francesca Fagnani. A comporre questo parterre d’eccezione c’erano nomi che il pubblico italiano conosce bene: Caterina Balivo, la stylist Claudia Scutti (che lavora anche con la stessa Fagnani, in un intreccio professionale interessante), l’ex ballerina e showgirl Federica Ridolfi e Ignazia Modafferi, oggi attiva come pr ed event planner.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elena Santarelli a Belve svela il tradimento: la reazione social delle amiche spiazza tutto il web

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