Guardarsi in tv non è mai cosa semplice, anche se si è nel tritacarne televisivo da molti anni: un conto è farla, la tv, un conto è guardarsi dall’esterno. Farlo con le amiche aiuta sicuramente ed è forse per questo che Elena Santarelli, tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata del 28 aprile di Belve, ha deciso di fare un pigiama party esclusivo. Un modo decisamente originale e tutto al femminile per l’ex modella e conduttrice, che scaccia via la tensione e l’ansia tra una risata e un commento a caldo di un “comitato” d’eccezione. Elena Santarelli e il “comitato” di amiche. Belve è uno dei programmi che mette più soggezione in chi vi partecipa, forse quello che lo fa di più.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Santarelli, il commento dopo Belve con il “comitato” di amiche: Marcuzzi incontenibile

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