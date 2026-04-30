Il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha riacceso in Italia le discussioni sulla relazione tra i due paesi. La questione della sovranità italiana torna al centro del dibattito pubblico, mentre le reazioni politiche si susseguono. L’attenzione si concentra sulle possibili ripercussioni di questa svolta a livello internazionale e sull’impatto che potrebbe avere sui rapporti tra Roma e Washington.

? Cosa sapere Il ritorno di Trump alla presidenza statunitense riaccende il dibattito sulla sovranità italiana.. La nuova amministrazione Washington impone nuove sfide geopolitiche e di autonomia per l'Europa.. Il ritorno di Trump alla presidenza statunitense riaccende in Italia un sentimento antiamericano che fermenta da decenni, scavando in una frattura identitaria tra chi guarda con sospetto ai modelli esteri e chi ha sempre accettato una posizione di subalternità culturale e politica. Seduti al bancone di un bar, tra un caffè e il rumore della strada, si percepisce la stessa vecchia divisione. Da una parte c’è chi, storicamente, ha guardato con diffidenza all’influenza degli Stati Uniti, dalle piazze studentesche del Sessantasei alle correnti più radicali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto Trump: risveglia in Italia la vecchia frattura con l’USA

Trump-Papa Leone, la frattura che divide la destra Usa

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