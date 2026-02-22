Usa Trump alza la posta | Dazi globali al 15% con effetto immediato

Donald Trump ha deciso di aumentare immediatamente i dazi globali al 15%, reagendo all’aumento delle tensioni commerciali. La stretta riguarda diverse nazioni e mira a proteggere le industrie americane. I commercianti temono ripercussioni sui prezzi e sulla catena di approvvigionamento. La decisione si è tradotta in un’impennata delle quotazioni delle materie prime. Le aziende stanno monitorando attentamente gli sviluppi, mentre le negoziazioni internazionali continuano senza sosta.

Donald Trump cambia ancora le carte in tavola. Il capo della Casa Bianca non perde tempo e all'annuncio sui dazi globali al 10% ne fa seguire subito un altro. Un nuovo aumento, questa volta al 15%. "Alzerò, con effetto immediato, i dazi globali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno 'derubato' gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione, al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%", ha tuonato su Truth. Il presidente americano ha fatto sapere di aver preso questa decisione "sulla base di un'analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi doganali emessa" dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.