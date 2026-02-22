Usa Trump alza la posta | Dazi globali al 15% con effetto immediato
Donald Trump ha deciso di aumentare immediatamente i dazi globali al 15%, reagendo all’aumento delle tensioni commerciali. La stretta riguarda diverse nazioni e mira a proteggere le industrie americane. I commercianti temono ripercussioni sui prezzi e sulla catena di approvvigionamento. La decisione si è tradotta in un’impennata delle quotazioni delle materie prime. Le aziende stanno monitorando attentamente gli sviluppi, mentre le negoziazioni internazionali continuano senza sosta.
Donald Trump cambia ancora le carte in tavola. Il capo della Casa Bianca non perde tempo e all’annuncio sui dazi globali al 10% ne fa seguire subito un altro. Un nuovo aumento, questa volta al 15%. “Alzerò, con effetto immediato, i dazi globali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione, al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%”, ha tuonato su Truth. Il presidente americano ha fatto sapere di aver preso questa decisione “sulla base di un’analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi doganali emessa” dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Trump contrattacca: alza i dazi globali dal 10% al 15% con effetto immediatoTrump ha deciso di aumentare i dazi globali dal 10% al 15% immediatamente, reagendo alla sentenza della Corte Suprema che aveva bloccato l’uso di tariffe come misura straordinaria.
Trump alza ancora il tiro: dazi globali al 15% «con effetto immediato». Sfida totale contro la Corte SupremaDonald Trump ha deciso di aumentare i dazi globali al 15% per rispondere alla decisione della Corte Suprema.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trump alza di nuovo i dazi globali: Li porto al 15%. E torna ad attaccare la Corte Suprema; Annullati i dazi di Trump, il presidente stupisce ancora: tariffe al 15% con effetto immediato; Dazi, Trump alza il tiro: imprese americane in rivolta sui rimborsi; Trump alza le imposte globali al 15%.
Trump alza ancora i dazi dal 10% al 15%Nei prossimi mesi, l'Amministrazione Trump emetterà nuovi dazi, sempre consentiti, aggiunge il presidente Usa ... rainews.it
Trump alza i dazi globali dal 10% al 15%: «Effetto immediato»La rappresaglia di Trump, dopo la bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema, arriva con la firma che fa entrare subito in vigore nuove imposte globali al 10%. ora salite al 15%. Intanto ... ilmattino.it
Trump aumenta le tariffe di altri cinque punti. L’Illinois già chiede i rimborsi. Merz media: “L’incertezza è veleno, porterò negli Usa una posizione comune Ue” - facebook.com facebook
L’ha promesso e l’ha fatto, anzi ha rilanciato. Dopo la decisione della Corte suprema Usa che venerdì ha dichiarato incostituzionali i cosiddetti “dazi reciproci” contro il resto del mondo, Trump ha subito varato nuove tariffe. Dalla prima versione del 10% di ven x.com