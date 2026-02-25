Esercitazioni ridotte con gli Usa | perché Trump rischia la frattura dello Scudo del Pacifico

Ogni primavera Stati Uniti e Corea del Sud sono soliti organizzare le esercitazioni militari congiunte più importanti della regione. Prendono il nome di Freedom Shield e sono un test di prontezza che la Corea del Nord considera come una “ prova di invasione ”. Quest’anno, tuttavia, Seoul ha proposto di ridurre la portata delle manovre, con il presunto obiettivo di aprire una finestra diplomatica con Pyongyang chiusa dal 2019. Il governo sudcoreano ha suggerito a Washington di limitare la concentrazione di truppe e mezzi pesanti in un’unica fase e di distribuire gli addestramenti lungo l’anno, per diminuire l’impatto percepito da Pyongyang. La proposta, però, si sarebbe scontrata con la posizione degli Usa, che non avrebbe alcuna intenzione di accettare tagli a esercitazioni già pianificate da tempo e costose in termini di logistica e mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche:

La frattura: Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza Usa-Europa | Lagarde a Davos: «I dazi? Li pagheranno gli americani»

USA, indagine penale contro Jerome Powell: cosa rischia il presidente della Federal Reserve e perché ora è guerra aperta con Trump