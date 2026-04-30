Educazione civica digitale e intelligenza artificiale | aperte le iscrizioni al percorso formativo asincrono per insegnanti sulle fake news e i deepfake

Sono aperte le iscrizioni a un corso di formazione online rivolto agli insegnanti, dedicato all'educazione civica digitale e all'intelligenza artificiale. Il percorso affronta temi come la diffusione di fake news e deepfake, strumenti sempre più presenti nell’ambiente digitale. Ogni giorno, i giovani si informano tramite social media e influencer, mentre la tecnologia complica la distinzione tra contenuti veri e falsi.

Quotidianamente i giovani si informano tramite i social media e ascoltano gli influencer, mentre l'intelligenza artificiale e i deepfake rendono sempre più complessa la distinzione tra vero e falso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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